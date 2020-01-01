رياضة | موعد مباراة توتنهام وساوثهامبتون اليوم| مشاهدة مباراة توتنهام ضد ساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي live bein

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجلبزي، لخوض أولى مبارياته بالعام الجديد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويفتتح هوتسبير، عامه عندما يحل ضيفًا على ساوثهامبتون بملعب ساينت ماري، مساء اليوم الأول من يناير 2020 ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج.

ويسعى توتنهام بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني، لتحقيق إنطلاقه قوية مع بداية العام بالفوز والتقدم نحو المربع الذهبي، في جدول الترتيب.

ويحتل السيبرز، المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 30 نفطة، فيما يحل ساوثهامبتون بالمركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة بجدول الترتيب.

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون بالبريميرليج

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامبتون بملعب ساينت ماري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة توتنهام هوتسبير وساوثهامبتون بالبريميرليج

ومن المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامبتون، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.