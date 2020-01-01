عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قفزة رونالدو تتصدر أفضل 10 صور في 2019

الأربعاء 1 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

انتهى عام 2019 بكل ما فيه من أحداث رياضية مثيرة ولحظات مبهرة، حرص المصورون من جميع أنحاء العالم على توثيقها من خلال عدسات كاميراتهم.



ونستعرض خلال التقرير التالي 10 من أفضل الصور الرياضية خلال العام الماضي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس قفز لمسافة مترين و56 سنتيمترا من أجل الارتقاء وتسديد كرة سجل منها هدفاً في مرمى سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

احتشاد الآلاف من مشجعي ليفربول الإنجليزي لاستقبال الفريق بعد عودته من العاصمة الإسبانية مدريد، متوجاً بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، بعد فوزه 2-0 على توتنهام.

الإسباني رافائيل نادال يحتفل بفوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة بتغلبه على النمساوي دومينيك تيم في المباراة النهائية.

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البريطاني لويس هاميلتون أثناء احتفاله بالفوز السادس ورقمه القياسي بسباق الجائزة الكبرة البريطاني.

الأمريكية كوكو جوف (15 عاما) في حالة ذهول بعد الوصول إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون.

الرياضي الأمريكي تايجر وودز، صاحب الـ43 عاماً بعد فوزه ببطولة الأساتذة لرياضة الجولف، التي أقيمت بمدينة أوجستا الأمريكية، وذلك للمرة الـ15 في مسيرته، والأولى منذ 11 عاماً.

لاعبو كندا يرقصون رقصة "الهاكا" قبل مباراتهم ضد نيوزيلاندا في بطولة العالم للرجبي التي أقيمت في اليايان.

استعدادات أحد الفرق خلال مسابقة السباحة الإيقاعية الحرة في بطولة العالم بكوريا الجنوبية.

احتفال الأمريكية ميجان رابينو بتسجيل هدفها الأول خلال مباراة منتخب بلادها ضد فرنسا بنهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019 في العاصمة الفرنسية باريس.

قفزة أحد الغواصين من منصة ارتفاعها 10 أمتار خلال اليوم الثاني من بطولة الغوص العالمية في مركز لندن للألعاب المائية.