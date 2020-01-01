شكرا لقرائتكم حسام حسن يرهن رحيل عمر صلاح عن سموحة بالتعاقد مع حارس جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رهن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة الموافقة على رحيل عمر صلاح حارس مرمى الفريق أو إعارته لإحدى الأندية بالتعاقد مع حارس مرمى آخر يكون بديلا للهانى سليمان الحارس الأساسي في ظل الرغبة الملحة لعمر صلاح على الرحيل على امل المشاركة مع المنتخب الاوليمبى فى اولمبياد طوكيو 2020 .

ويجهز حسام حسن قائمة باللاعبين المستغنى عنهم خلال الميركاتو الشتوى فى ظل رغبة العميد على استكمال مشواره الناجح وعودة سموحه للمشاركة فى البطولات القارية فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها المسابقة بين أكثر من نادٍ من أجل اللعب بالكونفدرالية الأفريقية.

وقد دخل مسئولو طنطا فى مفاوضات مع عمر صلاح لمعرفة طلباته المادية فى ظل رغبة أيمن المزين فى تدعيم مركز حراسة المرمى نظرًا للأخطاء الكثيرة التى يرتكبها إسلام طارق، بالإضافة لهبوط مستوى على فرج.

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ونجح سموحة فى تحقيق فوز غالٍ فى مباراته الأخيرة بالدورى على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف وهو ما جعله يرتقى للمركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 17 نقطة من 10 مباريات فازوا فى 4 وتعادلوا فى 5 وخسر الفريق مباراة وحيدة فى الجولة الأولى أمام الأهلى.

كان حسام حسن قد وافق على الاستغناء عن الكونغولي إيمومو لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر انطلاقها غدًا الأربعاء بعدما فشل اللاعب في إثبات جدارته مع النادى السكندرى خلال الفترة الماضية.

كانت إدارة سموحة قد تعاقدت مع إيمومو قادمًا من فيتا كلوب الكونغولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه لم يشارك كثيرًا مع الفريق فى الموسم الحالى وهو ما جعل حسام حسن يطالب برحيله للتعاقد مع لاعب أفضل منه فى خط هجوم الفريق فى ظل اعتماد المدير الفنى على الثنائى الكاميرونى لواندا وحسام حسن مهاجم المنتخب الوطنى .