«انفراجة هائلة» .. «محمد صلاح» يبدأ العام الجديد بـ «بشرة خير»

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر برج الجوزاء، سوف يشهد انفراجة هائلة في عام 2020.

وأضافت فؤاد، أن اللاعب محمد صلاح مخنوق من الإعلام ويتمنى الابتعاد عن الأضواء، ولا يرغب في ملاحقة الصحفيين ووسائل الإعلام له.

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وأشارت خبيرة الأبراج والفلك إلى أن أبراج الثور والعذراء والجدي الأكثر حظا عام 2020.