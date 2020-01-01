«فرج عامر» يبدأ العام الجديد بمعركة مع «مرتضى منصور»

رفض محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة عبر صفحته بموقع فيسبوك، فتح الباب أمام استبدال اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ رسميًا في مصر، غدًا الأربعاء، الأول من يناير 2020 بحسب صدى البلد.
وكان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، قد أعلن عن عقد اجتماع مع عدد من رؤساء أندية الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، للمطالبة بفتح الاستبدال خلال الانتقالات الشتوية وفقا لصدى البلد .
وكتب عامر عبر صفحته قائلا: "نادي سموحة لن يوافق على فتح الاستبدال في يناير، إيمانًا منا بأن ما بدأت به مسابقة الدوري العام من لوائح وقواعد يجب أن تنتهي عليه".
ويتوافق موقف عامر مع النادي الأهلي، الذي شددت إدارته على رفض فتح الاستبدال، في انتقالات الشهر المقبل.
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