شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من الإصابة.. «جنش» يشكر محمد صلاح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكر محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس الزمالك، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول البريطاني، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019 بقطع في وتر أكيلس.

Advertisements

وكتب «جنش» عبر حسابه على «تويتر»: «الحمد لله مرحلة كانت صعبة، ولكن اتعلمت منها كتير، وفعلا المواقف هي اللي بتبين كل شيء».

وأضاف: «شكرا د. محمد أبوالعلا ود. بدر ود. أحمد مطر، شكرًا لفخر مصر محمد صلاح، وروبين، ود. مصطفى وأحمد يحيى، ومحمد منصور، وكابتن أيمن، شكرًا للاتحاد المصري لكرة القدم، وشكرًا لجمهور نادي الزمالك على دعمكم ليا».

يذكر أن «جنش»، خاض الاثنين الماضي التدريبات الجماعية مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، تحت قيادة عمرو عبدالسلام مدرب الحراس. وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش مذن فترة طويلة، بعد أداء برنامج تدريبي خاص، إثر إصابته في وتر إكيليس.