تعرف على تردد قناة الزمالك

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جدة - عمرو شويل تردد قناة الزمالك

تردد قناة الزمالك حيث أعلن مرتضى منصور رئيس النادى، عن تردد القناة الجديدة المقرر انطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء أن التردد 11449 افقي H معدل الترميز 27500.

تردد قناة الزمالك



تردد قناة الزمالك وأكد رئيس القلعة البيضاء فى تصريحات خاصة لـ"سوبركورة" أن حلم جماهير الزمالك بوجود قناة خاصة تعبر عنهم أصبح حقيقة، وستظهر القناة للنور خلال الـ 48 ساعة القادمة، وكتب منصور على صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلاً: "انطلاق البث الرسمي لقناة نادي الزمالك منذ قليل على تردد 11449 افقي H معدل الترميز 27500 مبروك لجماهير واعضاء نادي الزمالك".

تردد قناة الزمالك



تردد قناة الزمالك حيث حرص الثعلب الصغير حازم إمام نجم الزمالك السابق، على تشجيع ناديه، والقناة المقرر إنطلاقها خلال الأيام المقبلة، بنشر صورة له من برومو القناة، مع التعليق عليها، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث نشر صورة له من برومو قناة الزمالك، وهو يجلس بجوار كؤوس القلعة البيضاء، وفى الخلفية غرفة خلع الملابس، وعلق عليها "تشجيعه فخر لجماهيره الزمالك "، معبراً عن مدى حبه وعشقه للفريق الأبيض .

تردد قناة الزمالك



تردد قناة الزمالك وجمعت جلسة تصوير كل من لاعبى الفريق فى برومو القناة، المرر انطلاقها قريب، وظهر فى الصور المتداولة حضور مرتضى منصور، ومحمد عواد، وحازم إمام ومحمود علاء، ويوسف أوباما وفرجانى ساسى .

تردد قناة الزمالك



تردد قناة الزمالك وكان خالد الغندور نجم الزمالك السابق قد أعلن انطلاق القناة مع مطلع العام المقبل 2020، فى الوقت الذى ينتظر عشاق نادى الزمالك انطلاق قناة ناديهم منذ فترة طويلة، إلا أن بعض الأزمات، ونتائج الفريق الأول لكرة القدم، عطلت انطلاقها.

تردد قناة الزمالك الجديدة



يمكنكم ان تقوموا بضبط جميع اجهزة الرسيفر المختلفة من أجل استقبال تردد قناة الزمالك الجديد علي النايل سات المصري وذلك عبر الترددات التالية التي منها يتم تشغيل القناة بالجودة العالية وذلك لحظة انطلاقها في السادس من اكتوبر القادم.

القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat AB7

التردد 11595.39

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

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معامل تصحيح الخطأ 34

التشفير مفتوحة

القمر الصناعي AB2

التردد 11678

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 34

التشفير مفتوحة

القمر الصناعي عربسات بدر 4

التردد 12092

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 34

التشفير مفتوحة