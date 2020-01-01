شكرا لقرائتكم المصري يختتم تدريباته اليوم لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الفريق الكروي الأول للمصري البورسعيدى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الحادية عشر للدوري المقرر إقامتها غدا الخميس بإستاد السويس في لقاء قوى بين الفريقين في ظل صعوبة المباريات التي يكون طرفيها إيهاب جلال وحسام حسن في ظل حالة الخصام بين المديرين الفنيين وحدوث مشاكل وأزمات كثيرة بينهما في معظم المباريات التي خاضوها من قبل .

وقد طالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى من لاعبيه ضرورة تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر بعد الفوز الأخير على طلائع الجيش في الجولة الماضية وارتفاع رصيده إلى 11 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق بالدوري فاز في اثنين وتعادل فى أربعة وخسر أربع مواجهات ، وهو ما دفع المدير الفني إلى مطالبة اللاعبين لحصد نقاط المباراة التى تمثل عنق زجاجة بالنسبة للجميع .

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فى سياق أخر طلب إيهاب جلال من إدارة ناديه التعاقد مع ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم مركز صانع الألعاب الذى يعانى منه الفريق البورسعيدى بعد إصابة عماد فتحى بالرباط الصليبى مؤخرا، وخروجه من حسابات الجهاز الفنى، ويسابق الجهاز الفنى للمصرى الزمن من أجل التعاقد مع لاعب فى وسط الملعب يكون لديه رؤية داخل الملعب، خاصة أن الفريق مازال يعانى فى هذا المركز منذ رحيل إسلام عيسى فى بداية الموسم إلى بيراميدز، بالإضافة إلى عدم مشاركة جابر مع الفريق الفيومي فى المباريات بشكل رسمى منذ انطلاق المسابقة باستثناء المباراتين الأخيرتين اللذان اشتركا فيهما بشكل أساسى.

ويؤمن إيهاب جلال بإمكانيات ميدو جابر جيدا منذ أن كان لاعبا تحت قيادته بمصر المقاصة ولفت اللاعب وقتها الأنظار وانتقل إلى الأهلى مقابل 8 مليون جنيه قبل أن يعود مجددا للفريق الفيومى .