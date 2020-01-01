كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والمقاصة

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جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز ، ونرصد في التقرير التالي 5 معلومات هامة عن المباراة:

1_موعد وملعب مباراة الاهلي والمقاصة



تقام مباراة الاهلي والمقاصة مساء اليوم ، الأربعاء، وبالتحديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب السلام، ،والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر.

2_موقف الاهلي والمقاصة في بطولة الدوري قبل لقاء الليلة



يدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب ، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس ، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهدداً بشكل مبكر من دوامة الهبوط.

3_ طاقم تحكيم مباراة الاهلي والمقاصة



اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الأهلى والمقاصة .

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4_غيابات الاهلي في مباراة المقاصة



ويفتقد الأهلي في مواجهة مصر المقاصة خدمات العديد من نجومه بداعي الإصابة وعلى رأسهم حمدي فتحي، محمد محمود، رمضان صبحي وحسن الشحات وجونيور أجاي وشريف أكرامي وسعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في لقاء بلاتينيوم الماضية ببطولة دوري أبطال افريقيا، كما يفقد الفريق الأحمر خدمات نجم دفاعه أيمن أشرف بداعي الإيقاف.

5_غيابات المقاصة امام الاهلي

ويعاني الفريق الفيومي من بعض الغيابات في مباراة اليوم في مقدمتها محمد رمضان وميدو جابر واحمد عادل عبد المنعم بسبب الإصابة، ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني للفريق بنفس تشكيل المباراة السابقة في الدوري امام اف سي مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.