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إشادة دولية بتنظيم جائزة دبي للزوارق السريعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسالة شكر وتقدير من مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام» تقديراً للنجاح الباهر الذي شهدته منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» - الجولة الختامية من بطولة العالم 2019- والتي نظمها النادي برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي.
كانت شواطئ جميرا قد استضافت خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الماضي فعاليات الحدث بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً يمثلون بلداناً من قارات العالم يتقدمهم سفراء الإمارات في زوارق شرطة دبي 3 وأبوظبي 4 وأبوظبي 5 وفيكتوري 33.
وبعث السويسري توماس كورت الأمين العام للاتحاد الدولي «يو أي ام» رسالة إلى محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أثنى فيها على التنظيم الرائع والناجح الذي شهده الحدث على مدار ثلاثة أيام متتالية، لافتاً إلى أن الحدث سيبقى في الذاكرة ليس على صعيد التشويق والإثارة التي شهدتها النتائج حتى الرمق الأخير ولكن أيضاً لروعة المكان وجمال شاطئ جميرا الخلاب الذي ازدان بالحضور الجماهيري الكبير الذي تابع عن كثب مراحل الجولة واستمتع كثيراً بقرب كورس ومسار السباق إليهم.

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