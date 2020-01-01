قمـة بيـن أرسنـال واليونايتـد.. وجوارديـولا يواجـه أنشيلـوتـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ الدوري الإنجليزي لكرة القدم العام الجديد بمواجهة بين الغريمين أرسنال ومانشستر يونايتد، اليوم، في المرحلة الحادية والعشرين، فيما يبدو ليفربول المتصدر مرشحاً للسير خطوة إضافية نحو لقب انتظره منذ عام 1990.

وفي ظل فارق ال13 نقطة الذي يفصل ليفربول عن أقرب ملاحقيه مع مباراة مؤجلة في جعبة فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، أضحى الصراع محصوراً إلى حد كبير على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة لدوري الأبطال، وتجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وكانت هزيمة الأحد الرابعة توالياً لأرسنال على أرضه ضمن جميع المسابقات، وهي أسوأ سلسلة لهذا الفريق المتواجد في دوري الأضواء دون أن يغادره منذ عام 1919.

Advertisements

بينما يأمل يونايتد تحقيق فوزه الأول في الدوري في معقل أرسنال منذ الثاني من ديسمبر/‏كانون الأول 2017 حين تغلب عليه (3-1).

وبعد أن حقق الأحد فوزه المئة في 134 مباراة خاضها في الدوري الممتاز، وتفوقه على البرتغالي جوزيه مورينيو الذي وصل إلى فوزه المئة بعد 142 مباراة، يتواجه المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا مع نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي حين يلعب فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب وثالث الترتيب الحالي مع ضيفه إيفرتون اليوم أيضاً.

ولكي يحقق هدفه بالبقاء قريباً قدر الإمكان من ليفربول الذي يتواجه الخميس مع شيفيلد باحثاً عن فوزه الحادي عشر توالياً والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم في «أنفيلد» للمباراة ال51 توالياً في الدوري، يتوجب على سيتي أن يتخطى عقبة إيفرتون.

ويسعى ليستر سيتي إلى التمسك بالوصافة حين يحل ضيفاً على نيوكاسل، فيما يلعب تشلسي في ضيافة برايتون، وفي المباريات الأخرى المقررة جميعها اليوم باستثناء لقاء ليفربول وشيفيلد، يلعب بيرنلي مع أستون فيلا، واتفورد مع ولفرهامبتون، وست هام بقيادة مدربه الجديد القديم الاسكتلندي ديفيد مويز مع بورنموث، ونوريتش سيتي مع كريستال بالاس.