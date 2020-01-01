شكرا لقرائتكم خبر عن فهد مسعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 01/01/2020
حسان العبيدلي
يا (فهد مسعود) باذن الله تعود بالسلامه .. يالسنافي .. يالنديم
ندعي المعبود بافضاله يجود (م) المرض يشفيك وتعوّد سليم
لك غلا في قلوبنا ما له حدود يا رفيق اليوم .. والعصر القديم
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