إنجازات ذهبية غير مسبوقة لمربـط دبـي فـي عـام 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل «مربط دبي للخيول العربية» الستار على عام 2019، مجدداً أمجاده التي سجلها خلال السنوات الماضية التي يحتفظ بأرقامها القياسية لأقوى البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وشكل أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» العلامة الأبرز في بصمات المربط على صفحات تطور الخيل العربية الأصيلة خلال العام المنصرم.

وكان الأبرز محلياً بطولة عجمان التي حقق فيها الذهب عن طريق المهر «دي شخاط» والفرسة «دي شيرين» والمهرة «دي شيهانة» والفحل «اف اي ال رشيم» والفرس «دي شهلا» و«دي شعلة».

وفي بطولة الإمارات الوطنية بأبوظبي، أثبت مربط دبي جدارته الوطنية الذهبية في الإنتاج بانتزاع ذهبيتين وفضية، كما احتفلت مرابط وطنية بإنتاج مربط دبي منها المهر «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة بذهبية الأمهار، والمهرة «دي خطافة» لمربط الجواهر بالوصافة، ونال مربط البستان برونزيتين وهو المربط الشقيق لمربط دبي.

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وشهدت بطولة أبوظبي الدولية تألقاً لخيول مربط دبي حين أحرزت ميدالية ذهبية و3 فضيات وبرونزية، وسيطرت خيول مربط دبي على ألقاب مهرجان الشارقة للجواد العربي بإحراز ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.

أما في عرين مربط دبي خلال بطولة دبي الدولية للجواد العربي، فتمكن المربط من إحراز اللقب الذهبي في بطولة الأمهار بعمر السنة، وشكل مزاد لؤلؤة دبي للخيل 2019 الذي تزامن مع بطولة دبي ومعرض دبي للخيول، إنجازاً إضافياً لإنتاج مربط دبي؛ وذلك ببيع 90 خيلاً من ال110 من الخيول المعروضة بقيمة إجمالية بلغت 4.25 مليون درهم.

وفي المنافسات الخارجية، افتتح مربط دبي الموسم الخارجي ببطولة براغ الدولية في العاصمة التشيكية؛ حيث حصد ذهبيتين، وفي بطولة ويلز الدولية بالنمسا، حصد مربط دبي المركز الأول بثلاثة ألقاب ذهبية، وواصل التفوق بالذهبية لبطولات الموسم الخارجي بتألق إنتاجه في بطولة إستروهن الدولية بالحصول على ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، وفي بطولة فيرونا الدولية بإيطاليا سجل ثلاثية ذهبية، وفي منتون الدولية بفرنسا، حسم مربط دبي مشاركته، مسجلاً إنجازاً جديداً بتربعه على قمة البطولة بالمركز الأول بذهبيتين وفضية، ولقب أفضل مزرعة أو مربط لإنتاج وتربية الخيول العربية الأصيلة.

وفي إحدى أقوى البطولات 2019، تمكن مربط دبي من إحراز ثنائية ذهبية وفضية وثلاث برونزيات؛ وذلك في بطولة العالم بباريس، كما كان لمربط دبي للخيول العربية الأفضلية العالمية بإعلان 2019 أسطورة الإنتاج العالمي «إف إيه إل رشيم» أفضل فحل منتج للأبطال في العالم، والفرس البطلة العالمية «إف تي شيلا» أفضل فرس منتجة للأبطال في العالم.