شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يقر برنامج مشاركات 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد
أقرت اللجنة الفنية في اتحاد الملاكمة برئاسة عبدالله الزعابي، برنامج مشاركات المنتخب الوطني والمشاركات المحلية للعام 2020، ورفعت اللجنة الفنية تقريرها حول مشاركات العام الجديد إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي لاعتماده.
ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني للملاكمة في محطات التأهيل الأولمبية والبطولات الآسيوية والعربية.
ويبدأ المنتخب مشاركاته في البطولة العربية للناشئين في الكويت التي تقام في الفترة ما بين 23 و27 يناير الجاري، ثم يشارك في محطات التأهيل الأولمبية في الصين خلال شهر فبراير المقبل، وتعقبها المشاركة في فرنسا في شهر مايو.
كما يشارك المنتخب في بطولة آسيا تحت 22 عاماً في مارس المقبل، وبطولة آسيا للواعدين في سبتمبر وبطولة آسيا للشباب في يوليو.
وسيغادر المنتخب إلى أوزبكستان للانتظام في معسكر تدريبي خلال يناير الجاري، استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي يأتي في مقدمتها المشاركة في البطولة العربية.
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