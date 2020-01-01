100 ألـف مشـارك فـي فعاليـات ينايـر المتنوعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد إمارة دبي تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية التنافسية والمجتمعية المتنوعة التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال شهر يناير 2020 في مختلف مناطق إمارة دبي والتي يشارك فيها أكثر 100 ألف رياضي من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية بمتابعة جماهير كبيرة يزيد عددها على 60 ألف شخص يحضرون لمتابعة الفعاليات من داخل وخارج الدولة.

ومن أبرز المناطق التي تستضيف الفعاليات الرياضية منطقة محمية المرموم الطبيعية الرائعة التي تبلغ مساحتها 10% من مساحة إمارة دبي وتضم مناطق رائعة وبحيرات خلابة، حيث يقام فيها العديد من الفعاليات الرياضية التي تتنوع ما بين الدراجات الهوائية واليوجا والسباحة، وتستضيف منطقة حتا بطولات الدراجات الهوائية الجبلية وسباقات الطريق الجبلية.

كما سيكون شارع جميرا من أكثر المناطق التي تشهد مشاركة عشرات الآلاف في الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام فيها، ومن أبرز هذه الفعاليات ماراثون دبي الذي يشارك فيه أكثر من 35 ألف متسابق، وسباق سيجنا بارك للجري المجتمعي الذي يشارك فيه أكثر من 3000 متسابق، ويشارك مجلس دبي الرياضي في مشروع جميرا الذي يتضمن العديد من المبادرات للاحتفاء بشارع جميرا لارتباط هذا الجزء من إمارة دبي بتاريخها ولكونه شاهدًا على تطور دبي.

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تشهد مختلف مناطق دبي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية التي تقام بدعم وتنظيم مجلس دبي الرياضي منها: دوري كرة السلة المختلط - الموسم 2، الذي يقام في أكاديمية جام الرياضية بعود ميثاء، دورة برايم ستار الذهبية لريشة الطائرة - فئة الأشبال، التي تقام في مجمع برايم ستار الرياضي بعود ميثاء، كأس رأس السنة للبولو للهواة، الذي يقام في نادي دبي للبولو والفروسية، سباق سيجنا بارك للجري المجتمعي، الذي يقام في كايت بيتش في شارع جميرا، دوري كرة السلة الموسم 2، الذي يقام في مدرسة أفلك، بطولة المديرين التنفيذيين للجولف، التي تقام في نادي ايلس الصحي، معرض الشرق الأوسط لرياضات التحدي والمغامرة، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، تحدي طواف الإمارات، الذي يقام في منطقة القدرة بمحمية المرموم، سباق دبي الصحراوي، الذي يقام في خور دبي، سباق هانكوك 24 ساعة، الذي يقام في دبي أوتودروم، دوري جام أند إيجل آي فيت لكرة السلة الدرجة الثانية رجال الموسم 2، الذي يقام في مدرسة أفلك والجامعة الأمريكية في دبي ومدرسة الاتحاد الخاصة.

وتقام بطولة السلم للدراجات الهوائية، في منطقة القدرة بمحمية المرموم، وتقام تصفيات بطولة برايم ستار للريشة الطائرة في مدرسة الاتحاد الخاصة، وسلسلة سوبر سبورت للجري التي تقام في فندق ميدان، ودوري نادي الحبتور للبولو، الذي يقام في نادي الحبتور للبولو، بطولة دبي كايت سيرف الجولة الأولى، التي تقام في شاطئ نسناس، بطولة دبي التاسعة عشرة الدولية للشباب للتنس، التي تقام في النصر ليجرلند، الدوري الشتوي لرمي السهام، الذي يقام في أماكن متعددة بدبي، وبطولة دبي ذا بلايت كارتدروم التي تقام في دبي أوتودروم، وبطولة ماستر للبولو من إعمار، التي تقام في نادي دبي للبولو والفروسية. كما سيتم تنظيم دوري أبطال المستقبل من مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يقام في مدينة دبي الرياضية، وفعالية اليوجا الحلقة السادسة التي تقام في محمية المرموم الصحراوية، وسباق سيجنا بارك للجري المجتمعي الذي يقام في دبي فيستيفال سيتي، الدوري الشتوي لرمي السهام، الذي يقام في أماكن متعددة بدبي، بطولة داسا للسباحة 2020 التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، وبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تقام في ملاعب الإمارات للجولف، ودورة بي اس ام اي دون 13 سنة، التي تقام في مدينة دبي الرياضية، وأيام السباق الوطنية.

ويقام سباق ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، في شارع أم سقيم بمشروع جميرا، والطواف النسائي المصغر 2020، الذي يقام في ند الشبا، الكأس الفضية للبولو، التي تقام في نادي الحبتور للبولو، الألعاب العالمية دون 11 سنة، التي تقام في مدينة دبي الرياضية ومجمع حمدان الرياضي، سباق ذا مايل رايلي للجري الذي يقام في جزيرة النخلة، وفعالية اليوجا الحلقة السابعة، التي تقام في محمية المرموم الصحراوية.