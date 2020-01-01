ختام مميز لبطولة الفرجان للمدارس برأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد عبداللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي برأس الخيمة ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وعلي راشد الخنبولي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة، أسدل الستار أمس الأول على بطولة الفرجان الأولى لطلاب المدارس لكرة القدم 2019 لطلاب المرحلة الثانوية والتي أقيمت في ملعب جمعية الإمارات تحت شعار (عام التسامح).

وشهد اليوم الختامي للبطولة مباراة مثيرة بين فريقي قيمرز تيم وشباب الجولان انتهت بفوز قيمرز تيم بهدف وحيد سجله أحمد صالح وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

وكانت البطولة والتي تعد الأولى من نوعها انطلقت يوم 19 ديسمبر الماضي في فترة إجازة المدارس بمشاركة 16 فريقا من مختلف مدارس الدولة، وذلك بغرض تفعيل النشاط الرياضي لطلاب المدارس بما يعود بالفائدة على أوقات فراغهم.

وقال أحمد تيم منسق عام البطولة إن جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية سعت لتنظيم البطولة بصورة مجانية وتوفير الأطقم لكل الفرق المشاركة وذلك إيمانًا منها بأهمية النشاط ولتخفيف الأعباء المادية على ذوي الطلاب.