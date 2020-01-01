8 ميداليات للإمارات في خليجية الجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت منتخبات الإمارات أمس الأول في ختام بطولة الخليج التي احتضنها ملعب غلا للجولف بالعاصمة العمانية مسقط، 8 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات توجت بها نجمات الإمارات ريما الحلو وعلياء العمادي وحمدة السويدي على مستوى المنتخبات وذهبية ثانية بواسطة ريما الحلو بمنافسات الفردي، والذهبية الثالثة حصدها منتخب ناشئي الإمارات تحت 15 سنة والمكون من عبيد الحلو ومحمد الحاج وعبدالله السويدي.

وجاءت الميداليات الفضية ال3 عبر منتخب الأشبال تحت 13 سنة الأولى بواسطة سلطان الجسمي وراشد الجسمي ومحمد سكيك، والثانية بمنافسات الفردي عن طريق سلطان الجسمي، والميدالية الفضية الثالثة وعبيد الحلو بمنافسات الفردي للناشئين، وبرونزيتان عن طريق علياء العمادي بمنافسات الفتيات والثانية عن طريق راشد الجسمي بمنافسات فردي الأشبال تحت 13 سنة.

وحافظ منتخب بنات الإمارات على اللقب للسنة الثانية على التوالي بعد أن تصدر البطولة وتوج بالميدالية الذهبية، ولم تكتف ريما الحلو بقيادة منتخبنا للذهب بل أعلنت عن نفسها بطلة للخليج 2019 بفوزها بالمركز الأول، وحقق منتخب الناشئين تحت 15 سنة المركز الأول وتوج بالميدالية الذهبية.

وحصد لاعب الإمارات عبيد الحلو المركز الثاني بمنافسات الفردي لنفس الفئة السنية وتوج بالميدالية الفضية، وأنهى منتخب أشبال الإمارات تحت 13 سنة مشواره بالبطولة بالمركز الثاني.