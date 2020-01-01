غـــازي : مواجهة «الفرسان» مصيرية

أكد العراقي غازي فهد مدرب العين، أن مواجهة شباب الأهلي غداً ستؤثر في مشوار المنافسة. مشيراً إلى أنها ستكون مباراة قوية، وستحظى بدعم كبير من جماهير «الزعيم»، وأنهم يتطلعون إلى استكمال سلسلة النتائج الإيجابية؛ بتحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث.

وقال: شباب الأهلي فريق كبير، ويضم عناصر مميزة، وكذلك نحن أيضاً نمتلك لاعبين قادرين على صنع الفارق في أي لحظة، ولدي ثقة كبيرة بأننا سنقدم مباراة كبيرة نحقق من خلالها المطلوب، وقال يجب ألا نبخس حق اللاعبين في تحقيق المطلوب منهم، فقد فزنا على دبا الحصن، وصعدنا إلى دور الثمانية في «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، وكسبنا الوحدة في «الكلاسيكو».