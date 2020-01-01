«ترايثلون الإمارات» و«الثقة للمعاقين» يبحثان إشهار اللعبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت جمعية الإمارات للترايثلون، ونادي الثقة للمعاقين، إمكانية الانضمام تحت مظلة الجمعية، وإشهار رياضة الترايثلون في صفوف أصحاب الهمم، وتشكيل أول فريق بشكل رسمي يُسهم بتعزيز النجاحات التي حققها أصحاب الهمم في مختلف البطولات الرياضية الدولية والمحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم بمقر النادي في الشارقة، بحضور الأمين العام للجمعية عبدالملك جاني، وعضو مجلس الإدارة أسماء يوسف الجناحي، والسكرتير الفني الحسن عقيلي، بينما مثل النادي أحمد المظلوم السويدي المدير التنفيذي، وعبدالناصر براهمية المدير الفني.

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بدوره قدم عبدالملك جاني أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة؛ للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة، والاهتمام المميز والرعاية لمجلس الشارقة الرياضي، مضيفاً: «في إطار حرص الجمعية لزيادة عدد المشاركين الذين يمارسون الترايثلون، وسعياً لنشر أكبر لهذه الرياضة في الدولة، بادرنا بمفاتحة المؤسسات الرياضية من خلال الاجتماعات ومذكرات التفاهم، لتعزيز تطلعات الجمعية، ونشعر بسعادة كبيرة للرغبة التي أبداها نادي الثقة للمعاقين بالعمل على نشر هذه الرياضة الأولمبية في صفوف أصحاب الهمم».

وأشاد المظلوم بالدور الكبير للجمعية في نشر اللعبة، مرحباً بفكرة الانضمام تحت مظلة الجمعية، ونشر اللعبة في صفوف أصحاب الهمم، وتلا الاجتماع جولة في النادي والاطلاع على مرافقه المتطورة، وأعرب وفد الجمعية عن سعادته لما يتمتع به النادي من إمكانات رفيعة المستوى، مشيداً بالروح الإيجابية التي أحيطوا بها من قبل منتسبي النادي.

وأكدت أسماء الجناحي أن إشهار الترايثلون في نادي الثقة للمعاقين يمثل رسالة إلى أصحاب الهمم بثقتنا العميقة في قدراتهم، ودورهم المميز في تمثيل الدولة في البطولات الرياضية، وعبرت عن سعادتها للاستقبال والحفاوة المميزة التي ميزت الاجتماع، والرغبة الصادقة بنشر الترايثلون في صفوف منتسبي النادي، وأكدت أسماء الجناحي أن نشر اللعبة في النادي سيمهد لمشاركة مقبلة في الدورة البارالمبية، وكشفت عن وجود أكثر من لاعب من منتسبي النادي يتطلع للمشاركة في مسابقات الترايثلون والدواثلون التي ستقام قريباً في الدولة.