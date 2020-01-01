نتائج عمومية أهلي جدة غامضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بعد 3 ساعات من المناقشات انفضت الجمعية العمومية غير العادية لأهلي جدة دون الإعلان عن تفاصيل أوسع حول النتائج، بيد أن أحمد الصايغ، رئيس النادي أكد في حديث مقتضب أن كل ما دار تم الرفع به للهيئة العامة للرياضة التي كانت حاضره بمندوبيها وشاهدت جميع النقاشات بما فيها الساخنة.

وكشف الصايغ أن الأعضاء الذهبيين طالبوا خلال الاجتماع مناقشة محورين، أداء الإدارة، ومراجعة العقود الاستثمارية.

من جانبه رفض الأمير منصور بن مشعل الذي قاد تكتلاً لعقد الجمعية من أجل إسقاط الإدارة، التعليق، واكتفى بعد الاجتماع بالقول: «لا أستطيع الحديث عن شيء، بإذن الله سيتم احتواء كل أمور الأهلي داخل البيت الأهلاوي، ونحن جميعاً مرجعنا الهيئة العامة للرياضة، وما يصدر عنها سنقبل به جميعاً».

على صعيد آخر توصل اتحاد جدة إلى اتفاق مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني مدافع الغرافة القطري، لضمه خلال الميركاتو الشتوي، عوضاً عن المغربي مروان داكوستا الذي فك ارتباطه مع النادي ورحل للدوري التركي، علماً بأن اوفيني ليس غريباً على الملاعب السعودية، حيث أمضى 3 مواسم مع النصر كان آخرها في الموسم الماضي.