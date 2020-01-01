«الشارقة للدفاع عن النفس» ينشر الألعاب في المدارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مقترحاً يهدف لنشر رياضات الدفاع عن النفس في مدارس التعليم الخاص في إمارة الشارقة، وذلك بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد أمس في مقر الهيئة في الشارقة بحضور أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأحمد سعيد الجروان نائب رئيس مجلس الإدارة وعبيد العسم السويدي عضو مجلس الإدارة ومحمود لطفي السكرتير التنفيذي للنادي وعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي،

وندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وميثاء ضاوي والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص وعبدالله محمد المرزوقي، مدير إدارة المؤسسات التعليمية بالإنابة، وناصر الحارثي منسق العلاقات العامة، وحصة آل علي من قسم الأنشطة الطلابية.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين الجهات الثلاث لنشر رياضات الدفاع عن النفس والعمل على تأسيس عدد من مراكز التدريب في المدارس الخاصة في الشارقة وتطويرها وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم الأطراف الثلاثة لدراسة الأفكار التي تم تداولها بما يخدم الجانبين التعليمي والرياضي وتقدم العويس بالشكر والتقدير لهيئة الشارقة للتعليم الخاص ولمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على التعاون المشترك.

ورحبت الدكتورة محدثة الهاشمي بالمقترح الهادف لتطوير الجانب الرياضي لدى الطلاب بما يساهم في دعم الجانب الدراسي والنفسي لأهميته في بناء شخصية الإنسان بشكل مبكر وأكدت أن هيئة التعليم الخاص تدعم هذا البرنامج الذي يصب في تنمية الجانب الرياضي.

هذا وقالت ندى عسكر النقبي إن نشر رياضات الدفاع عن النفس في التعليم الخاص سيعود بالنفع على مجمل الرياضة في الشارقة لكونه سيمهد لاستكشاف المواهب الرياضية في رياضات الدفاع عن النفس ويحفز على تعزيز روح الابتكار الرياضي وتعزيز الثقة في النفس.