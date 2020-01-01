شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة ثلاثية لدوري كرة السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس
واصلت أندية الشارقة والنصر وشباب الأهلي صدارتها لدوري رجال السلة بعد فوز الشارقة على الوصل «101-66»، وفوز النصر على البطائح «77-75»، وفوز شباب الأهلي على الظفرة «81-43»، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي في المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز بني ياس على الجزيرة «89-54»، والوحدة على العين «104-87».
وبنتائج الجولة، تشاركت فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة في الصدارة بالعلامة الكاملة وبرصيد 10 نقاط لكل منها، بفارق نقطتين عن الوصل والبطائح، فيما تقدم الوحدة للمركز السادس برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة عن كل من بني ياس والجزيرة، وحافظ فريقا العين والظفرة على سجلهما الخالي من الانتصارات ليحلا معاً في المركز الأخير برصيد خمس نقاط لكل منهما.
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