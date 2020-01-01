شكرا لقرائتكم خبر عن لطيف ناصري: فخور بالتعاون مع شرطة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر لطيف ناصري، رئيس مجموعة شركات «صدف» عن فخره واعتزازه بالتكريم الذي وجده من اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، خلال مراسم حفل تسليم درع القائد العام للتفوق الرياضي وتكريم الفرق الرياضية وأصحاب الإنجازات الرياضية الذي نظمته الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومختلف الفرق الرياضية والرياضيين في شرطة دبي، في نادي ضباط الشرطة.
وقال ناصري: «مجموعة صدف» حريصة على المشاركة في الأنشطة الرياضية عموماً، والتعاون الممتد مع شرطة دبي في فعالياتها الرياضية المتميزة التي تعبر عن الارتباط الوثيق بين الشرطة والمجتمع. النشاط الرياضي يعتبر أسلوب حياة في دولة الإمارات، وتتهيأ الفرص لجميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، وشرطة دبي لها باع طويل في هذا المجال الحيوي.
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