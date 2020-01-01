«الشارقة للخدمات الإنسانية» تنظم دورة في الباراتايكواندو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، واتحاد الإمارات للتايكواندو، واللجنة البارالمبية الإماراتية، الدورة التدريبية الأولى لإعداد مدربي الباراتايكواندو، والتي أقيمت فعالياتها في مركز إعداد القادة بدبي، بمشاركة عدد كبير من المتدربين، وحاضر فيها عدد من الاختصاصيين في المجال.

قدمت في اليوم الأول للدورة خمس محاضرات استعرض في مستهلها عبدالقدوس محمد خبير التايكواندو في اتحاد الإمارات للتايكواندو والكاراتيه وعضو مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي التعريف برياضة الباراتايكواندو باعتبارها تكييفاً لرياضة التايكواندو للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ورئيسة مجلس إدارة الباراتايكواندو الدولية أن رياضة الباراتايكواندو تسهم في دعم الدمج الشامل للرياضيين ذوي الإعاقة، وتتيح الفرص أمامهم للمشاركة في البطولات، بما يتماشى مع قدراتهم وإمكانياتهم، كما تحدث في محاضرته الثانية في اليوم الأول عن تصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الرياضة وطرق تدريبهم.