27 لاعباً في قائمة المنتخب الأولمبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ماسيج سكورزا، المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم، قائمة المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في تايلاند في الفترة من 8 إلى 26 يناير الجاري والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم: حمدان ناصر البارود، ماجد راشد المحرزي (اتحاد كلباء) خالد إبراهيم الظنحاني، محمد راشد الحمادي، خالد عبدالرحمن الظنحاني (بني ياس) عبدالله رمضان بخيت، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر العطاس، زايد بريك العامري، عبدالرحمن عبدالله العامري (الجزيرة) ماجد إبراهيم سرور (الشارقة) خلفان حسن النوبي، محمد جمعة عيد، عيد خميس عيد (شبال الأهلي دبي) فلاح وليد جمعة، محمد علي شاكر، يحيى نادر مصطفى، علي عيد غميل (العين) جاسم يعقوب البلوشي، سعيد علي سويدان (النصر) عبدالله أنور العامري، محمد حسن الشامسي، طحنون حمدان الزعابي، يحيى علي الغساني (الوحدة) فارس خليل المرزقي، علي صالح عمرو، عبدالرحمن صالح خميس (الوصل).

ويبدأ منتخبنا تجمعه بمقر اتحاد الكرة بدبي مساء غد الخميس، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دوري الخليج العربي وستغادر البعثة إلى العاصمة بانكوك فجر يوم الجمعة لإقامة معسكر إعدادي للفترة من 3 إلى 7 يناير قبل خوض البطولة.

ويلعب منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة كوريا الشمالية يوم 10 يناير، فيما يواجه فيتنام يوم 13 يناير على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأردن يوم 16 يناير.

وأكد غانم مبارك الهاجري، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية، وجه بتقديم الدعم المطلوب للمنتخبات الوطنية كافة، خاصة المنتخب الأولمبي خلال مشواره في البطولة القارية المهمة وتوفير البيئة المناسبة للجهاز الفني والإداري واللاعبين بهدف تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى الهدف المنشود وهو التأهل إلى أولمبياد طوكيو وتكرار إنجاز لندن 2012.

على خط آخر سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال تقرير بثه عبر موقعه الرسمي، الضوء على نجوم منتخبات المجموعة الرابعة في النهائيات؛ حيث أشار التقرير إلى أن لاعب منتخبنا الأولمبي ونادي الوصل علي صالح الحاصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الماضي يعد من اللاعبين الشباب المؤثرين في القارة الآسيوية ومن المنتظر تميزهم في النهائيات.