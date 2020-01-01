شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يطلب يوسف شاه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاطبت إدارة نادي الحمرية رسمياً، إدارة خورفكان طالبة استعارة اللاعب يوسف شاه، كما طلب العنابي كذلك اللاعب عادل صقر. ولم يشارك يوسف شاه مؤخراً مع فريقه بسبب الإصابة ويرغب الحمرية في تدعيم صفوفه في الميركاتو من أجل تحقيق نتائج أفضل في القسم الثاني من دوري الأولى، ويملك الفريق تسع نقاط حالياً وله مباراة مؤجلة.

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