جنش: تعلمت الكثير من مرحلتي الصعبة.. وأشكر محمد صلاح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشر الزمالك فيديو مدته 66 ثانية من عودة حارس المرمى محمود عبدالرحيم "جنش" إلى التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019 بقطع في وتر أكيلس.

وكتب جنش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله مرحلة كانت صعبة، ولكن اتعلمت منها كتير، وفعلا المواقف هي اللي بتبين كل شيء".

وأضاف: "شكرا د. محمد أبو العلا ود. بدر ود. أحمد مطر، شكرًا لفخر مصر محمد صلاح، وروبين، ود. مصطفى و أحمد يحيى، ومحمد منصور، وكابتن أيمن".

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وأتم قائلا: "شكرًا للاتحاد المصري لكرة القدم، وشكرًا لجمهور نادي الزمالك على دعمكم ليا".

يُذكر أن الزمالك تعاقد مع كل من محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي لتدعيم حراسة المرمى بعد إصابة محمود جنش.