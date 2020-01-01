كلوب: على كل لاعب تقديم أقصى ما لديه حتى يظل آنفيلد حصنًا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- د ب أ:

شدد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على أهمية أن يبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم من أجل مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للفريق على ملعبه "أنفيلد".

وتغلب ليفربول على وولفرهامبتون 1 / صفر أمس الأول الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليظل متفوقا في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتأهب ليفربول لمباراتين مقبلتين على ملعبه، حيث يلتقي شيفيلد بعد غد الخميس في الدوري ثم يواجه إيفرتون مساء الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وشدد يورجن كلوب على ضرورة أن يبذل كل لاعب في الفريق أقصى ما لديه على مدار 90 دقيقة، حتى يظل "أنفيلد" بمثابة الحصن.

وجاء فوز ليفربول مساء الأحد لينهي الفريق بذلك عام 2019 دون تلقي أي هزيمة، وقد حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 36 مباراة متتالية، كما حقق الفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها على ملعبه هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول اليوم الثلاثاء :"أنا فخور بكل اللاعبين، وأتمنى أن تفخر الجماهير أيضا. كما قلت من قبل، الموسم لم ينته بعد. أظهر الأولاد في أكثر من مناسبة أننا نقاتل بكل ما لدينا."

وأضاف "يجب أن تكون المباريات على ملعبنا ميزة. المواجهة الأخيرة كانت معركة، ومن الواضح أننا خضناها معا وفي النهاية فزنا بها... الأمر صعب للغاية، ولكن لا أحد يشكو من ذلك. نحن لا نبحث عن الأعذار. هؤلاء الأولاد يبذلون كل ما لديهم، وهذا ما سنفعله في الثاني من كانون ثان/يناير (أمام شيفيلد يونايتد)".