اتحاد الكرة يُعلن حكام مواجهة الأهلي أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام الاربعاء، المقرر لها مساء غدا السبت، ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وقررت لجنة الحكام اسناد مباراة الأهلي والمقاصة للحكم أمين عمر ويعاونه كل من محمود ابو الرجال وهشام الدسوقى ، على أن يكون محمود دسوقى حكما رابعا.

ويدير مواجهة الاتحاد والمقاولون تحكيما محمد معروف ويعاونه عادل ماهر واحمد شاهين وخالد منسى حكما رابعا.

ومنحت لجنة الحكام مباراة الإسماعيلي وإنبي لإداتها للحكم سعيد حمزة ويعاونه تامر رشاد وخالد السيد وعمرو عبد الفتاح حكما رابعا.