تقرير.. هل يكسر ميدو عقدته أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على مصر المقاصة غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة النصف مساءً على ملعب السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتمثل المباراة اختبارًا صعبًا على المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، بعدما نجح الأهلي في تصدر الدوري المصري بالعلامة الكاملة، بعد فوزه في الثماني مباريات التي لعبها هذا الموسم.

وستدون مباراة الغد المواجهة الخامسة لميدو أمام الأهلي ولكن بألوان ناد ثالث، ويأمل المدرب الشاب في تحقيق المفاجأة بعد فشل فريقه في اقتناص أي انتصار بآخر ست مباريات.

وعجز صاحب الـ36 عاما عن جمع أي نقطة أمام الأهلي، حيث خسر مبارياته الأربع ضد المارد الأحمر كالتالي:

2013-2014

بدأت مواجهات ميدو كمدرب أمام الأهلي حين كان مديرًا فنيًا للزمالك في بداية مسيرته خارج الخطوط، في اللقاء الذي أقيم يوم 28 يونيو 2014.

وفاز الأهلي بهدف عكسي سجله أحمد توفيق في مرماه، بافتتاح منافسات الدورة الرباعية الحاسمة للقب الدوري.

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2015-2016

جاء الظهور الثاني لميدو أمام الأهلي بألون الزمالك أيضا في الحُقبة الثانية له بين أسوار القلعة البيضاء يوم 9 فبراير 2016، في الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

وخسر الزمالك (2-0) بهدفي الجابوني ماليك إيفونا وعمرو جمال، قبل أن يقرر مرتضى منصور رئيس النادي بعدها إقالة ميدو وحازم إمام من تدريب الأبيض.

2016-2017

وفي 23 فبراير 2017، واجه ميدو الأهلي للمرة الثالثة مع وادي دجلة في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز، وخسر دجلة بهدف قاتل سجله عمرو جمال.

ودخل ميدو في أزمة مع حسام البدري، المدير الفني للأهلي وقتها، كما نشبت مشادة كلامية بينه وبين جماهير الأحمر في إستاد السلام.

2016-2017

تجددت المواجهة بين ميدو والأهلي في الموسم نفسه على في ربع نهائي مسابقة كأس مصر يوم 12 يوليو 2017.

وخسر وادي دجلة أمام الأهلي (4-1)، إذ تقدم محمد أنور في البداية قبل أن يرد الأحمر برباعية حملت توقيع كل من صالح جمعة بهدفين من ركلتي جزاء ومؤمن زكريا وعماد متعب.