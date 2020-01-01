تعرف على مجموعات دورى مرتبط محترفين ٢٠٠٠ اليد في الدور الثاني

تحددت فرق مجموعات دوري مرتبط محترفيين 2000 لليد خلال منافسات الدور الثاني.
وضمت المجموعة الأولى فرق « الأهلى، طلائع الجيش، سبورتنج، البنك الاهلى، الاوليمبى سموحه، الزهور، الحوار، جزيره
بسنا شملت المجموعة الثانية كل من « الزمالك، الطيران، هليوبليس، اكتوبر، الجزيره، المعادى، حدائق الاهرام، اصحاب الجياد، الفيوم».
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