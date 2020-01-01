زيدان يدرس بديلاً عن "غاريث بيل" بأحد النجوم العرب

كشفت صحف إسبانية عن خطة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، لتعويض الويلزي غاريث بيل بعد التخلص منه عاجلا في سوق الانتقالات الشتوية أو آجلا منتصف 2020، لتعزيز مشروعه بدماء جديدة تملك من الجودة ما يكفي لمساعدته على احتكار البطولات كما كان وضعه في ولايته الأولى.



وانهارت علاقة اللاعب البريطاني بمشجعي النادي الملكي منذ فترة طويلة، لاعتقادهم بأنه فشل في تحمل المسئولية بعد رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، ويظهر ذلك بوضوح في تكرار مشاهد الهجوم عليه في قلب “سانتياغو بيرنابيو”، بإطلاق صيحات الاستهجان ضده، كلما حاول لمس الكرة.



وما أدى لتدهور علاقته بالنادي بأكمله أكثر من أي وقت مضى، التصريحات التي أدلى بها زيدان الصيف الماضي، حول رغبته في التخلص من نجم توتنهام السابق، وهو ما فتح الباب لتقدم أحد الأندية الصينية بعرض رسمي لضمه في الصيف الماضي، ولولا عدم الاتفاق على رسوم التحويل، لأبرمت الصفقة قبل أن يُسدل الستار على الميركاتو الصيفي.



ورغم عودته للمشاركة مع زيزو كلما كان متاحا في النصف الأول، إلا أن علاقته لم تتحسن أبدا بالمشجعين، على غرار ما فعله في احتفاله بصعود منتخب بلاده باليورو، إذ استفز الميرينغي وعشاقه بالتلويج بعلم بلاد الغال مدون عليه “ويلز .. غولف .. مدريد”، في إشارة واضحة إلى أن الريال ليس من أولوياته في الحياة.



ومساء اليوم الثلاثاء، قالت صحيفة “غول ديجتال” الإسبانية إن زيدان يستهدف التوقيع مع النجم المغربي حكيم زياش، باعتباره البديل الاستراتيجي القادر على تقديم إضافة أفضل من المنبوذ، لينافس البرازيلي اليافع رودريغو غوس على مكان في تشكيلة الفريق الأساسية فيما بعد.



ولفت التقرير إلى أن المدرب الفرنسي يراقب أسد أطلس منذ فترة، تحديدا منذ انفجار موهبته في النصف الثاني من الموسم الماضي، عندما قاد أياكس للإطاحة بريال مدريد ويوفنتوس من الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، فضلا عن مساهمته في الفوز بالثنائية المحلية الدوري والكأس في الأراضي المنخفضة.



ونوه المصدر بأنه بمجرد أن يغادر بيل بلا رجعة، سيفتح الريال خطا ساخنا مع مسؤولي النادي الهولندي، على أمل إتمام الصفقة مقابل رسوم لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 80 مليون يورو شاملة المتغيرات.



المصدر: مواقع الكترونية