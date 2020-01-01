رياضة | موعد مباراة بيرنلي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي| aston villa

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيرنلي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد بيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي| aston villa والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الخميس نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزجيه نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون، من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب تيرف مور الدولي بمدينة بيرنلي.

ومن المقرر أن يلتقي نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب تيرف مور الدولي بمدينة بيرنلي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة و الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة و الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة العربية المتحدة والثانية عشر والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة المباراة بين نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 1 المشفرة الناقلة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز عبر الشرق الأوسط بتعلق المعلق الشهير باسم الزير.

ويدخل نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه وهو في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما يحتل نادي بيرنلي المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة من عمر البطولة الإنجليزية.