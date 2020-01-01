رياضة | 7 أحلام كروية تُراود "الملك المصري" محمد صلاح في 2020 (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 أحلام كروية تُراود "الملك المصري" محمد صلاح في 2020 (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي سيكون على موعد مع عدد من الأحلام والأهداف الجديدة التي يسعي لتحقيقها خلال العام الجديد 2020، وذلك بعد النجاحات الرائعة التي حققها رفقة الريدز في العام المنقضي 2019.

وحقق "صلاح" بعض الانجازات الكروية رفقة ليفربول في العام المنصرم 2019، حيث توج مع الفريق بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما حقق مع فريقه "وصافة" الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وفاز نجم الفراعنة بجائزة "الحذاء الذهبي" في البريميرليج، بالإضافة لتحقيقه العديد من الأرقام القياسية والجوائز الفردية، ويسعي "مو" لاستكمال نجاحاته في العام الجديد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز البطولات والأحداث التي ينتظرها محمد صلاح في العام الجديد 2020:-

1- الكرة الذهبية الإفريقية:

من أبرز الأحداث التي ينتظرها محمد صلاح في العام الجديد، حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذي يقام في مدينة الغردقة 7 يناير الجاري، وينافس "صلاح" الثنائي رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وزميله السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية.

2- الدوري الإنجليزي:

يحلم الدولي المصري محمد صلاح بالتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول في الموسم الحالي، حيث يتصدر الريدز ترتيب البطولة حتي الآن برصيد 55 نقطة، وأصبح مرشحًا بقوة لحصد لقب البطولة الغائب عن خزينة بطولاته منذ موسم 1989 – 1990.

3- جائزة الأفضل في العالم:

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حقق محمد صلاح انجاز غير مسبوق في عام 2019 بعدما احتل المركز الخامس بين أفضل لاعبي العالم، وأصبح أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز، ويأمل نجم الفراعنة في مواصلة التألق بالعام الجديد واحتلال مركز أفضل في قائمة الأفضل بالعالم في 2020 أو المنافسة على الجائزة العالمية.

4- دوري أبطال أوروبا:

يتطلع نجم منتخب الفراعنة لمساعدة فريقه ليفربول للاحتفاظ بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بعدما حصد اللقب العام الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، وتأهل فريق الليفر لدور الـ16 بالبطولة وتنتظره مواجهة قوية ضد فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

5- العودة لمونديال الأندية:

بالتأكيد يحلم نجم منتخبنا الوطني للعودة للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية مرة أخري رفقة ليفربول والاحتفاظ بلقب البطولة، وذلك بعد تتويجه بلقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في قطر، بعدما تغلب الريدز في النهائي على فريق فلامينجو البرازيلي بهدف دون مقابل.

6- أولمبياد طوكيو 2020:

بات محمد صلاح واحد من أبرز المرشحين للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، ضمن الثلاثي الكبار المرشح لتدعيم منتخب الفراعنة بالبطولة، ويأمل "صلاح" في قيادة منتخب بلاده لتحقيق انجاز كروي جديد بالوصول للأدوار النهائية بالبطولة.

7- حسم تأهل الفراعنة لأمم إفريقيا:

يتطلع نجم ليفربول لقيادة منتخب مصر الأول لحسم تأهله بشكل رسمي لبطولة أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، ويحتل منتخب الفراعنة المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين خلف منتخبي جزر القمر المتصدر بـ 4 نقاط، وكينيا الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، ويتبقي لمنتخبنا 4 مباريات ستقام خلال الفترة من أغسطس وحتي نوفمبر المقبل، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للبطولة الإفريقية.