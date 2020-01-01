رياضة | رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه صفقة انتقال النيجيري إيليكي مهاجم فريق لوزيرن السويسري إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بعض العقبات في الوقت الحالي.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع نادي لوزيرن السويسري من أجل حسم التعاقد مع إيليكي في الميركاتو الشتوي خاصة في ظل تمسك السويسري رينيه فايلر بالتعاقد مع اللاعب ورفضه باقي المهاجمين الإفارقة المعروضين عليه من جانب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

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وترفض لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح حسم صفقة انضمام إيليكي إلى النادي الأهلي لعدة أسباب أهمها أن اللاعب سيحصل على مليون ونصف دولار كراتب سنوي مع الفريق الأحمر، بالإضافة إلى دفع مبلغ 4 مليون يورو لناديه لوزيرن السويسري لحسم الصفقة مما يثير الفتنة في النادي الأهلي.

الأمر الثاني الذي تخشى منه لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وأبدت اعتراضها على صفقة إيليكي تخوفها من غضب رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من نادي هيدرسيلفد الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

وفي حال إتمام صفقة انضمام إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري إلى النادي الأهلي عند تجديد إعارة رمضان صبحي أو شراء عقده بشكل نهائي من النادي اللندني، سيضغط اللاعب للمطالبة بالحصول على أكبر عقد بين لاعبي الفريق الأحمر وتخطي حاجز 20 مليون جنيه في الموسم الواحد تقريباً مما يخلق فتنة بين نجوم الفريق خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع الرباعي شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور لتجديد تعاقدهم حالياً مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فضلاً عن صفقة كهربا المنضم حديثاً من أفيس البرتغالي والذي يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم مما يثير الفتنة في القلعة الحمراء.