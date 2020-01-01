رياضة | عاجل.. قناة الزمالك تبث رسالة قوية لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة الزمالك تبث رسالة قوية لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت القناة الرسمية لنادي الزمالك فيديو منذ قليل يظهر به نجم الفريق الأبيض في مرحلة الإعداد، بعد عودته من الإصابة.

وظهر حارس الفريق محمود عبد الرحيم جنش في الفيديو الذي تم بثه منذ قليل، يقوم بعمليات الإحماء وبعض التمرينات، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في معكسر منتخب مصر بأمم أفريقيا الأخيرة التي نظمتها مصر وفازت بها الجزائر.

وفي سياق متصل انتهت جلسة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المرمى، بالاتفاق على خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد اليوم انتهاء التدريبات الجماعية للفريق

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واستقر مدرب الحراس على خضوع جنش لمران خفيف في نهاية تدريبات اليوم بشكل منفرد وبدأ البرنامج التدريبي.

ولم يشارك جنش في التدريبات الجماعية مع زملائه محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، وخضع جنش لتدريب خفيف بشكل منفرد تحت إشراف عمرو عبد السلام.