رياضة | فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المهندس عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر بفرمان جديد في الصفقة الثانية قبل فتح باب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف قادمة بداية من يناير المقبل، ويتبقى له صفقة فقط في الميركاتو الشتوي.

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وكلف الخطيب المهندس عدلي القيعي بالسفر إلى السعودية من أجل التفاوض مع نادي التعاون السعودي لضم الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية في حال تعثر ضم النيجيري إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري في يناير المقبل في ظل شروط ناديه بالحصول على 4 ملايين دولار لحسم انتقاله إلى النادي الأهلي.

ويعد تاوامبا، يعد أحد أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الموسم الماضي، حيث قاده لاحتلال المركز الثالث في المسابقة، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى قيادته "السكري" نحو التأهل لدوري أبطال آسيا عام 2020.

وانتقل تاوامبا، إلى صفوف التعاون، في صيف عام 2018، حيث من المقرر أن ينتهى عقده مع التعاون، بنهاية الموسم الحالي.