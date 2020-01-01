الامارات | «ترايثلون الإمارات» يبحث إشهار اللعبة في نادي الثقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «ترايثلون الإمارات» يبحث إشهار اللعبة في نادي الثقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت جمعية الإمارات للترايثلون، ونادي الثقة للمعاقين، إمكانية الانضمام تحت مظلة الجمعية، وإشهار اللعبة رسمياً ضمن نشاطات النادي في صفوف أصحاب الهمم، وتشكيل أول فريق للعبة للمشاركة في مختلف البطولات الرياضية الدولية والمحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمين العام الجمعية عبدالملك جاني، وعضو مجلس الإدارة أسماء الجناحي، والسكرتير الفني الحسن عقيلي، مع المدير التنفيذي لنادي الثقة أحمد السويدي، والمدير الفني عبدالناصر براهمية، والذي عقد بمقر النادي في الشارقة.