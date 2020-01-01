الامارات | «دولي الزوارق السريعة»: دبي نظَّمت نسخة فريدة لمونديال «إكس كات»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، السويسري توماس كورت، أن «دبي نظمت نسخة فريدة وبامتياز واقتدار في الجولة الختامية لكأس العالم لزوارق (إكس كات)، التي أقيمت في ضيافة دبي بشواطئ جميرا ديسمبر الماضي، وبتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية».
وجاءت تصريحات الاتحاد الدولي ضمن رسالة إشادة وشكر بعث بها إلى نادي دبي البحري، حيث أثنى كورت على التنظيم الرائع للحدث الذي أقيم على ثلاثة أيام متتالية، قائلاً: «سيبقى الحدث في الذاكرة، ليس للتشويق والإثارة التي شهدتها النتائج حتى الرمق الأخير فحسب، بل لروعة المكان وجمال شاطئ جميرا الخلاب».
وأوضح كورت أن جميع المشاركين أبدوا للاتحاد الدولي رضاهم التام عن البطولة.
الجدير بالذكر أن منافسات جائزة دبي شهدت فوز زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي بالمركز الأول في السباق الأول، بينما توج زورق أستراليا ماريتيمو 12 بالمركز الأول في السباق الثاني.
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