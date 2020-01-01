الامارات | بني ياس يُجري صيانة لأرضية ملعب «الشامخة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يُجري صيانة لأرضية ملعب «الشامخة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أول من أمس، عن بدء أعمال الصيانة لأرضية ملعب استاد الشامخة، وذلك لاستبدالها كلياً، كما كان مخططاً بعد نهاية مباراة بني ياس والجزيرة، أخيراً، والتي بدت فيها أرضية الملعب أسوأ حالاً من الأيام الماضية، إذ اضطر الفريقان للاعتماد على الإرسال الطويل لصعوبة الموقف أرضياً.

وكانت أرضية الملعب تعرضت أكثر من مرة لانتقادات، وطرحت «الإمارات اليوم» القضية، إذ قال مدرب فريق حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، في وقت سابق: «من الصعب أن تلعب كرة قدم على مثل هذا الأرضية التي لا تصلح لكرة القدم بل لزراعة البطاطا». كما انضم لاعب فريق الجزيرة، الدولي عمر عبدالرحمن لقائمة المنتقدين لأرضية الملعب.

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وأوضح بيان بني ياس عبر «تويتر»، أن من المخطط أن يتم الانتهاء من صيانة الأرضية بعد ثلاثة أسابيع، عبر شركة «اس اي إس» العالمية، ثم تبدأ أعمال الصيانة في الملاعب الفرعية، وأنه تقرر نقل مباريات فريق تحت 21 سنة إلى الملعب الفرعي رقم (3)، وذلك لتزامن مباريات الفريق مع فترة الصيانة.

وأمام بني ياس فترة كافية لتجهيز الملعب، إذ إن مباراته غداً الخميس في الجولة 12 للدوري ستقام خارج ملعبه أمام الوصل، كما سيخوض الجولة 13 في ضيافة النصر 23 يناير، والجولة 14 في ضيافة عجمان 28 يناير.

وستكون مواجهة ضيفه الظفرة يوم الأول من فبراير المقبل بمثابة الافتتاح لأرضية الملعب الجديدة، والتي يأمل المسؤولون في إدارة النادي أن تكون مواكبة للتطلعات ومستوفية لشروط الـ«فيفا»، وأن تعكس حجم تطور البنية التحتية الرياضية في الدولة.