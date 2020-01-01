الامارات | كولينا يطالب قضاة ملاعب بعدم إهدار الوقت بالاعتماد الكلي على «الفار»

شكرا لقرائتكم خبر عن كولينا يطالب قضاة ملاعب بعدم إهدار الوقت بالاعتماد الكلي على «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بييرلويجي كولينا «قضاة الملاعب في كرة الإمارات إلى عدم إهدار الوقت بالاعتماد الكلي على تقنية الحكم المساعد بالفيديو (الفار)»، وعدم إغفال مهمتهم الأصلية.

جاء ذلك خلال محاضرة لكولينا حول تقنية «الفار»، ضمن الاجتماع الأسبوعي أول من أمس لحكام الفريق الأول، وطالب كولينا قضاة الملاعب بأن يقوموا بدورهم الطبيعي في إدارة المباريات، لأنهم كطاقم تحكيمي هم الأساس والتقنية مجرد أداة مساعدة فقط، داعياً إياهم إلى ضرورة التمييز بين الحالات التحكيمية المبنية على الحقائق كالتسلل والتي لا تحتاج إلى وقت طويل للمراجعة.

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وترأس الاجتماع علي حمد عضو اللجنة الانتقالية رئيس اللجنة، وعقد بمقر الاتحاد في دبي. وأعلنت اللجنة عن ثلاثة برامج تطويرية، بتأسيس مشروع أكاديمية حكام المستقبل الإماراتية، وإطلاق مشروع التعليم المستمر الذي سيفتتحه كولينا، وكذلك «برنامج معايشة» بإرسال طواقم التحكيم لمعايشة تجارب خارجية ناجحة.

وقام كولينا بتســـليم الشـــــارات الدولــــــية إلى 21 حكمــــــاً إماراتياً للعـــــــام 2020، هم: محمد عبدالله حسن، عمار الجنيبي، يعقوب الحمادي، أحمد درويش، يحيى الملا، عمر آل علي، عادل النقبي (حكام ساحة)، ومحمد الحمادي، حسن المهري، أحمد الراشدي، جاسم آل علي، زايد داوود، مسعود حسن، علي النعيمي، جمعة المخيني، سبت آل علي (مساعدون)، بالإضافة إلى منح الشارة الدولية لحكمي الكرة الشاطئية إبراهيم المنصوري وإبراهيم الرئيسي، وحكم الصالات فهد الحوسني، وكذلك إلى نجاة البلوشي (حكم دولي إناث) وأمل جمال (حكم مساعد للإناث).

• الحكمتان نجاة البلوشي وأمل جمال حصلتا على الشارة الدولية.