الامارات | رونالدو مينديز خارج حسابات الوصل في الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو مينديز خارج حسابات الوصل في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات اللاعب البرازيلي رونالدو مينديز خارج حسابات الوصل في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما أجرى عملية جراحية جديدة، ما يضعف من فرصة إعادة قيده في «ميركاتو الشتاء».
وأكد مدرب «الإمبراطور»، الروماني لورينت ريجيكامب، أن الجهاز الفني يشعر بالأسف لعدم تحسن حالة مينديز، موضحاً أنه انضم إلى التدريبات، لكنه يشعر باستمرار الألم في قدمه، مشدداً على أن اللاعب سيحصل على الدعم الكامل حتى يعود إلى الملاعب مرة أخرى.
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