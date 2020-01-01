الامارات | أكثر من 100 ألف مشارك في فعاليات دبي الشهر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف مشارك في فعاليات دبي الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد إمارة دبي العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال يناير الجاري، حيث يشارك فيها أكثر من 100 ألف رياضي، مع توقعات بحضور جماهيري قياسي.
وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي، أمس، إن منطقة محمية المرموم الطبيعية ستستضيف فعاليات بارزة، منها بطولة السلم للدراجات الهوائية، واليوغا، والسباحة، بجانب بطولة الدراجات الهوائية الجبلية في حتا، إلى جانب ماراثون دبي، بمشاركة أكثر من 35 ألف متسابق على شارع جميرا، وشوارع أخرى، وهذا إلى جانب سباقات مجتمعية عديدة، مثل فعالية «سيغنا بارك»، وكذلك العديد من البطولات في رياضات مختلفة، من السلة إلى الفروسية والبولو والغولف (بينها أوميغا دبي ديزرت كلاسيك)، ورياضات التحدي والمغامرة والقدرة.. إلخ.
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