الامارات | «دورة الألعاب العربية للسيدات» توقِّع 4 اتفاقيات رعاية مع القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن «دورة الألعاب العربية للسيدات» توقِّع 4 اتفاقيات رعاية مع القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات عن توقيع أربع اتفاقيات تعاون جديدة مع القطاع الخاص، من خلال اتفاقية رعاية ذهبية مع شركة تلال العقارية، ورعاية فضية من خلال شركة الشارقة للبيئة (بيئة)، و«العربية للطيران»، ورعاية برونزية لشركة فاست لمقاولات البناء بالشارقة. وأكدت اللجنة في بيان صحافي أن ذلك بهدف دعم ورعاية النسخة الخامسة التي تنطلق من الثاني إلى الـ12 من فبراير المقبل.

وحضر توقيع الاتفاقيات الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا وندى النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، ومديرو الشركات الراعية، بجانب مسؤولين وشخصيات مختلفة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، في تصريح صحافي: «هذه الاتفاقيات تعكس المستوى المتقدم الذي تعيشه إمارة الشارقة على صعيد العمل المشترك الذي يجمع مختلف المؤسسات والجهات العاملة فيها»، موضحاً أن الواقع الرياضي في الإمارة يمضي قدماً نحو آفاق من التطور والازدهار، بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها الجميع.