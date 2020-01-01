الامارات | الدرمكي: تدخُّلي في عمل المدرب أثناء المباراة عارٍ من الصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن الدرمكي: تدخُّلي في عمل المدرب أثناء المباراة عارٍ من الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، إبراهيم الدرمكي، أن إدارة النادي تعمل بفكر احترافي في علاقتها بالجهاز الفني للفريق، وتمنحه كل الصلاحيات، مشدداً على أنه «لولا حرية العمل الممنوحة للجهاز الفني لما تصدر دبا الحصن دوري الدرجة الأولى».

ونفى الدرمكي تدخله في عمل المدرب سليمان البلوشي، أو أنه قام بتخييره بين الإقالة أو تغيير اللاعب البرازيلي رافائيل أثناء سير مباراة فريق التعاون بالدرجة الأولى، بعد أن ضيع اللاعب ركلتي جزاء. واعتبر إبراهيم الدرمكي هذا الحديث المتداول على «التواصل الاجتماعي» عارٍ من الصحة ولا أساس له. وقال إن الكل يعمل في إطار من التعاون بين جميع مكونات النادي من الإدارة إلى الجهاز الإداري المشرف على فريق كرة القدم، والجهاز الفني.

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وقال الدرمكي كذلك إنه «رغم تصدر دبا الحصن لدوري الدرجة الأولى، فإن الهدف الرئيس للنادي المعلن عنه في بداية الموسم مازال هو نفسه دون تغيير، وهو العمل على بناء فريق قوي، وإن ترافق ذلك مع تحقيق الصعود إلى دوري الخليج العربي فلا شك سنكون في قمة السعادة».

وأوضح أيضاً في الحوار مع «الإمارات اليوم» أن النادي يهتم بكل الرياضات وليس فقط كرة القدم، بما فيها الرياضات الفردية، وأن الأهم بالنسبة له توفير مساحة لممارسة الرياضة لكل أبناء دبا الحصن.

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