الامارات | يوفانوفيتش يستدعي 25 لاعباً لمعسكر دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفانوفيتش يستدعي 25 لاعباً لمعسكر دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أمس، 25 لاعباً إلى قائمة الأبيض للتجمع الداخلي القصير الذي سيقام في دبي من 4 إلى 6 الجاري، ضمن استعدادات الأبيض لخوض مباراتي ماليزيا وإندونيسيا في مارس المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وضمت القائمة: خالد عيسى، مهند العنزي، محمد عبدالرحمن، بندر الأحبابي (العين) عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، محمد جابر، عبدالله النقبي، وليد حسين، أحمد خليل (شباب الأهلي)، محمد فوزي، عامر عبدالرحمن، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن (الجزيرة)، عادل الحوسني، الحسن صالح، سالم سلطان (الشارقة)، حبيب الفردان، أحمد شامبيه، طارق أحمد (النصر)، محمد برغش، خليل إبراهيم (الوحدة)، حبوش صالح (الوصل)، خالد باوزير (الظفرة). ويبدأ الأبيض التجمع السبت المقبل على أن يؤدي تدريباته في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

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وقال عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة مشرف المنتخبات عيسى مير، إن الهدف من التجمع هو تعرف الجهاز الفني الجديد بقيادة يوفانوفيتش إلى اللاعبين عن قرب من خلال الحصص التدريبية قبل التجمع المقبل الذي سيقام في شهر مارس.

وأوضح في تصريح صحافي: القائمة ليست نهائية، وقد خلت من عناصر المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند، لافتاً إلى أن الجهاز الفني سيحرص على متابعة الحالة الصحية للدوليين المصابين بالتنسيق مع الأجهزة الطبية للأندية.

• القائمة الجديدة ليست نهائية، ويسعى المدرب يوفانوفيتش من خلالها للتعرف إلى اللاعبين، كما أنها خلت من لاعبي الأولمبي.