الامارات | 27 لاعباً في قائمة الأولمبي استعداداً لنهائيات آسيا بتايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن 27 لاعباً في قائمة الأولمبي استعداداً لنهائيات آسيا بتايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أمس، البولندي ماسيج سكورزا، عن القائمة الجديدة للأبيض، تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام في تايلاند من 8 - 26 الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويبدأ تجمع المنتخب بمقر اتحاد الكرة في دبي، مساء غد، بعد نهاية الجولة 12 لدوري الخليج العربي، على أن تغادر البعثة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك فجر بعد غد لإقامة معسكر خارجي من 3 - 7 الجاري. يذكر أن الأولمبي يلعب في المجموعة الرابعة مع فيتنام وكوريا الشمالية والأردن، ويستهل البطولة بلقاء فيتنام 10 الجاري، ثم كوريا الشمالية والأردن في 13 و16 منه على التوالي.

وتضم قائمة الأولمبي: حمدان البارود وماجد المحرزي (كلباء)، خالد الظنحاني، محمد الحمادي، خالد الظنحاني (بني ياس)، عبدالله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن عبدالله (الجزيرة)، ماجد سرور (الشارقة)، خلفان النوبي، محمد عيد، عيد خميس (شباب الأهلي)، فلاح جمعة، محمد شاكر، يحيى نادر، علي غميل (العين)، جاسم البلوشي، سعيد سويدان (النصر)، عبدالله العامري، محمد الشامسي، طحنون الزعابي، يحيى الغساني (الوحدة)، فارس المرزوقي، علي صالح، عبدالرحمن خميس (الوصل).

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وقال رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية غانم الهاجري في تصريح صحافي: لدينا منتخب مستقر، ويضم في صفوفه مواهب إماراتية قادرة على تحقيق آمال وطموحات الجماهير، ونحن على ثقة بأن المنتخب قادر على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

في جانب آخر، ألقى الاتحاد الآسيوي الضوء على مسيرة نجم الأولمبي ولاعب الوصل، علي صالح، واضعاً إياه ضمن أبرز نجوم البطولة الآسيوية المقبلة، وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الأول في عدد من المباريات في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

• يتجمع المنتخب الأولمبي بمقر الاتحاد في دبي غداً، مباشرة بعد ختام الجولة 12 لدوري الخليج العربي.