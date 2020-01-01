الامارات | مصير مدرب وأجانب اتحاد كلباء يحسم اليوم أمام خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مدرب وأجانب اتحاد كلباء يحسم اليوم أمام خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد كلباء جاره خورفكان، عند الساعة السادسة والربع من مساء اليوم، في الجولة 12 من دوري الخليج العربي.

وتعد نتيجة التعادل بمثابة الخسارة للفريقين، بسبب موقفهما الحرج في ترتيب فرق البطولة، إذ يبلغ رصيد اتحاد كلباء 10 نقاط في المركز الـ11، بينما يحتل خورفكان المركز الأخير بأربع نقاط فقط.

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وتعتبر المباراة مهمة لكل عناصر اتحاد كلباء، بداية من الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، الذي وضعته الخسارة القاسية أمام شباب الأهلي بخماسية نظيفة بالجولة الماضية، في موقف حرج، وقد تكون مواجهة خورفكان الاختبار الأخير للمدرب وعدد من المحترفين الأجانب.

ويأمل «النمور» أن يتمكن التوغولي بينيل مالابا، والأردني ياسين البخيت، من التخلص من المراقبة الدفاعية للوصول إلى مرمى حارس خورفكان محمد يوسف.

ويتطلع خورفكان إلى الحد من الأخطاء الدفاعية، والاعتماد على الهجمات المرتدة، واستثمار التراجع في أداء ونتائج كلباء، ويدرك خورفكان أن تحقيق الفوز الأول له في دوري الخليج العربي يتجسد في هذه المباراة تحديداً، قبل أن يذهب لمواجهة العين في الجولة الأخيرة من الدور الأول.