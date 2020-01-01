الأهلى يتأهب لمواصلة انتصاراته فى الدورى على حساب مصر المقاصة الليلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فى السابعة والنصف، مساء الأربعاء، الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مواجهة صعبة أمام مصر المقاصة على أرض ملعب استاد السلام بالجولة الحادية عشرة من الدورى الممتاز. يسعى الأهلى لمواصلة عروضه القوية التى دفعته لصدارة المسابقة برصيد 24 نقطة أملا فى زيادة الفارق عن أقرب منافسيه، وتكمن صعوبة اللقاء فى رغبة لاعبى المقاصة فى تقديم عرض قوى يمكنهم من الخروج من تذبذب النتائج والعروض المتواضعة التى قدمها الفريق فى الفترة الأخيرة. وركز السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، خلال التدريبات الأخيرة، على علاج الأخطاء السلبية التى وقع فيها الفريق خلال المباريات السابقة، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة التى تمنح للاعبين أمام مرمى المنافسين، وينتظر أن يخوض الأهلى بتشكيل يضم محمد الشناوى وأيمن أشرف ومحمد هانى وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد الشيخ ومجدى أفشة وحسين الشحات ووليد أزارو. وفى المقابل حذر أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للمقاصة، لاعبيه من الاندفاع الهجومى وترك مساحات خالية للمنافس يستغلها فى تهديد مرمى الفريق الفيومى، خصوصا أن مواجهة اليوم تمثل عنق الزجاجة للجهاز الفنى حتى يتحسن مركز الفريق بجدول الدورى، واستقر ميدو على خوض اللقاء بتشكيل يضم محمود حمدى وحسنى فتحى وأحمد ياسين وعاصم سعيد ومحمد الدسوقى ومصطفى شبيطة ومحمد «كناريا» ومحمد مسعد وصلاح عاشور وميدو جابر وإيدو موسيس.

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