تعرف على مواعيد مباريات الأربعاء في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 1 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب على ستاد الاسكندرية ومباراة الاسماعيلى وانبى على ستاد الاسماعيلية ومباراة مصر المقاصة والاهلى على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة للمسابقة المحلية.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب



تقام مباراة الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء على ستاد الاسكندرية فى مواجهة مثيرة بين الفريقين اللذان يفصل بينهما نقطتين فى جدول المسابقة، ويدخل زعيم الثغر مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية دون رد فى الجولة الماضية فضلا عن الخسارة من الاسماعيلى بهدف دون رد فى ذهاب دور الثمانية بالبطولة العربية فيما حقق ذئاب الجبل فوزاً بهدفين دون رد على الدراويش فى أخر ظهور بالمسابقة

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 6 أهداف.

موعد مباراة الاسماعيلى وانبى



تقام مباراة الاسماعيلى وانبى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد الاسماعيلية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش سعياً لتصحيح المسار فى الدوري بعد تلقى هزيمتين على التوالى أمام الاهلى ثم المقاولون العرب مستلحاً بإنتصاره على زعيم الثغر بالبطولة العربية فيما تعادل انبى سلبياً مع حرس الحدود فى أخر ظهور له بالمسابقة المحلية .

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ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدروي برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف بينما يحتل انبى المركز الثامن برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 2 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

موعد مباراة مصر المقاصة والاهلى



تقام مباراة الاهلى ومصر المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد السلام ويدخل المارد الأحمر مواجهة الفريق الفيومى وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ14، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس ، حيث يعاني الفريق الفيومي بشدة وأصبح مُهدداً بشكل مبكر من دوامة الهبوط.

على الجانب الأخر يدخل مصر المقاصة مواجهة الأهلي وعينه على الثلاث نقاط لكى تعينه في الهروب من شبح الهبوط، خاصة وأن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، في الوقت الذي تنتظر إدارة النادي نتيجة المباراة لاتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني سواء بإقالته عن تدريب الفريق ومنح المسئولية لجهاز فني اخر، أو تجديد الثقة فيه أملاً في تحسن النتائج خلال الفترة المقبلة.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز



من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.